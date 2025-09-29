Дептуризма Свердловской области проиграл судебный спор с «Баден-Баден» за выделенный грант

— сказал учредитель Baden Family Евгений Кононов.

«Мы были очень удивлены подачей искового заявления от Департамента туризма. Тем более, что ранее руководитель Департамента неоднократно отчитывалась об успешном исполнении обязательств всеми получателями субсидий в Свердловской области. Мы были уверены в том, что суд вынесет справедливое решение. Так и произошло, наши доводы и доказательства были приняты во внимание. Суд подтвердил, что наша компания действовала в строгом соответствии с законом. То что случилось, для нас очень важно, ведь данная ситуация всем чётко показала, что Baden Family помимо того, что вкладывает силы в развитие туризма в России, создает уникальные проекты, делает все максимально прозрачно и открыто, соблюдая все нормы законодательства и подтверждая свою репутацию надёжного партнера в сфере туризма»,