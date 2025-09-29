Возрастное ограничение 18+
Дептуризма Свердловской области проиграл судебный спор с «Баден-Баден» за выделенный грант
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Департамент туризма Свердловской области проиграл судебный спор с «Баден-Баден» за выделенный грант в размере 63,3 млн рублей, который был направлен из бюджета на строительство деревни модульных конструкций в Реже (ранее сообщали, что Дептуризма Свердловской области подал к структурам Baden Family сразу несколько исков, касающихся разных объектов — все они, по мнению, областных чиновников, не были должным образом достроены). Судья арбитражного суда Свердловской области Оксана Исмаилова полностью отказала в исковых требованиях, следует из резолютивной части решения.
Также в группе компаний Baden Family отметили, что департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области перечислил субсидию ООО «Управляющая компания "Баден групп"» с опозданием на полгода, «что крайне негативно повлияло на реализацию проекта». И добавили, что компанией были приняты исчерпывающие меры по исполнению соглашения, и обязательства, предусмотренные документом, были полностью исполнены.
Отметим, что серию исков к грантополучателям свердловский Дептуризма подал после того, как федеральное Минэкономразвития обязало свердловские власти вернуть федеральный грант. Вскоре после этого Дептуризма предъявило иски к ООО «СинтезАктив», ООО «Город мечты» и ООО «Управляющая компания "Баден-групп"» (все три компании входят в структуру Baden Family), а также ещё к нескольким организациям, получившим гранты на строительство туристических объектов в Арамили, Верхней Сысерти, Аракаево и в Оленьих ручьях. В разбирательстве между департаментом туризма и ООО «Управляющая компания "Баден групп"» Минэкономразвития было привлечено как третье лицо.
«Нам удалось доказать свою правоту, восстановить справедливость, а самое главное - репутацию нашей компании»,
— заявили Вечерним ведомостям в пресс-службе Baden Family.
«Мы были очень удивлены подачей искового заявления от Департамента туризма. Тем более, что ранее руководитель Департамента неоднократно отчитывалась об успешном исполнении обязательств всеми получателями субсидий в Свердловской области. Мы были уверены в том, что суд вынесет справедливое решение. Так и произошло, наши доводы и доказательства были приняты во внимание. Суд подтвердил, что наша компания действовала в строгом соответствии с законом. То что случилось, для нас очень важно, ведь данная ситуация всем чётко показала, что Baden Family помимо того, что вкладывает силы в развитие туризма в России, создает уникальные проекты, делает все максимально прозрачно и открыто, соблюдая все нормы законодательства и подтверждая свою репутацию надёжного партнера в сфере туризма»,
— сказал учредитель Baden Family Евгений Кононов.
