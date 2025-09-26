Возрастное ограничение 18+
Два охотничьих ножа изъяли таможенники Кольцово у пассажира из Узбекистана
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Кольцово таможенники нашли два охотничьих ножа у пассажира, прилетевшего в Екатеринбург из Намангана (город в Узбекистане).
Фото: Уральское таможенное управление
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, мужчина заявил, что приобрёл ножи в качестве сувениров – ножи украшены орнаментами и изображениями животных, но не знал, что их нельзя брать с собой в самолёт.
По словам начальника таможенного поста Кольцово Сергея Боровика, экспертиза отнесла ножи к «холодному оружию колюще-режущего действия». Теперь пассажиру придётся заплатить штраф и попрощаться с ножами, потому что их конфискуют.
Фото: Уральское таможенное управление
