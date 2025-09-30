Возрастное ограничение 18+
Суд вернул работу уволенному металлургу за уходы со смены пораньше
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Накануне Красногорский районный суд Каменска-Уральского помог вернуться на работу металлургу, которого уволили из-за того, что он уходил со смены пораньше.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, мужчина более 20 лет отработал на Каменск-Уральском металлургическом заводе, после чего в мае 2025 года его уволили за «неоднократное грубое нарушение трудовых обязанностей» – по пункту 5 части 1 статьи 81 ТК РФ. Металлург периодически уходил с работы на одну-две минуты раньше.
После увольнения мужчина обратился в суд с иском о восстановлении нарушенных трудовых прав, и суд принял его сторону.
В итоге суд не только восстановил металлурга на работе, но и взыскал с завода зарплату за время вынужденного прогула – за период с 15 мая по 30 сентября – в размере 323 679 рублей 70 копеек, а также моральную компенсацию в размере 100 000 рублей. Также с предприятия взыскана госпошлина в размере 13 591 рубль 99 копеек.
Постановление пока не вступило в законную силу.
В объединённой пресс-службе отметили, что это третий раз, когда металлург через суд возвращает себе работу.
«Накануне Андрей получил исполнительный лист о восстановлении на работе и уже сегодня приступит к своим трудовым обязанностям»,
– подытожили в суде.
