Четырём иностранцам грозит выдворение после рейда полиции в Екатеринбурге
Фото: УМВД Екатеринбурга
В Екатеринбурге полицейские провели очередной рейд по нелегальным мигрантам. Проверка проходила на территории ОП №13 в Чкаловском районе.
Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, по итогам рейда сотрудники полиции доставили в дежурную часть 32 иностранных граждан. На 14 из них составили протоколы по части 1 статьи 18.8 (нарушение режима пребывания на территории РФ), ещё на троих – по части 1.1. статьи 18.8 (отсутствие документов, подтверждающих законное пребывание в России). Однако к депортации представили лишь четверых.
В полиции добавили, что подобные проверки будут продолжаться.
