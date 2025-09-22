Четырём иностранцам грозит выдворение после рейда полиции в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге полицейские провели очередной рейд по нелегальным мигрантам. Проверка проходила на территории ОП №13 в Чкаловском районе.Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, по итогам рейда сотрудники полиции доставили в дежурную часть 32 иностранных граждан. На 14 из них составили протоколы по части 1 статьи 18.8 (нарушение режима пребывания на территории РФ), ещё на троих – по части 1.1. статьи 18.8 (отсутствие документов, подтверждающих законное пребывание в России). Однако к депортации представили лишь четверых.В полиции добавили, что подобные проверки будут продолжаться.