На фестивале «День Уралмаша» обсудят прошлое и будущее соцгорода

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В четвёртый день октября в Екатеринбурге пройдёт фестиваль «День Уралмаша». Все мероприятия бесплатные, но участие возможно только по предварительной регистрации. Гостей ждут арт-мастер-классы, экскурсии и дискуссии, посвящённые истории и культурному наследию соцгорода.Программа начнётся в 11.00 арт-терапией «Открываем Уралмаш» в заводоуправлении УЗТМ под руководством арт-терапевта Елены Чебыкиной. В 12.00 состоится экскурсия «Дворы и миры Уралмаша» с Анастасией Печерских, а в 14.20 — обзорная экскурсия по Белой Башне с подъёмом на смотровую площадку вместе с гидом Екатериной Лымарь.Ключевым событием станет дискуссия «Будущее и прошлое соцгорода», которая начнётся в 16.00 в заводоуправлении УЗТМ. Поводом для встречи стала премьера документального фильма об истории Уралмаша, созданного в рамках проекта «Соцгорода на карте России» при поддержке Фонда президентских грантов. После просмотра ленты специалисты из Екатеринбурга и Магнитогорска обсудят вызовы, с которыми сталкиваются соцгорода накануне своего 100-летия, и порассуждают о перспективах развития Уралмаша. Модератором встречи выступит историк и экскурсовод Анастасия Печерских.Фестиваль организован при поддержке экскурсионной группы «Урал пролаз», Екатеринбургской академии современного искусства, клуба «Друзей Уралмаша» и культурного центра «Белая башня».