Свердловские врачи спасли 26-летнего мужчину после тяжёлого ДТП

Министерство здравоохранения Свердловской области через свой ресурс «Здоровье уральцев» поделилось чудесной историей спасения молодого мужчины. Он угодил в страшнейшую аварию, после чего оказался на грани жизни и смерти.Авария, едва не ставшая смертельной, случилась на трассе под Екатеринбургом. В результате 26-летний водитель попал в больницу, и врачи не давали гарантий, что его удастся спасти.Бригада Территориального центра медицины катастроф доставила пострадавшего в Травматологическую больницу № 36 уже через 20 минут после аварии. Сработало правило «золотого часа»: у врачей было около 40 минут, чтобы стабилизировать состояние пациента и дать шанс на жизнь.Врачи диагностировали у молодого человека тяжёлую сочетанную травму: закрытую черепно-мозговую, ушиб головного мозга, двусторонний ушиб лёгких, пневмоторакс и множественные переломы. Мужчина находился в состоянии шока. Команды травматологов, нейрохирургов, хирургов и реаниматологов оперативно провели реанимационные мероприятия, зафиксировали переломы аппаратами наружной фиксации, остановили кровотечение и купировали болевой синдром.В дальнейшем пациент перенёс в общей сложности 10 хирургических вмешательств. После этого ему понадобилось два месяца лечения и реабилитации. Как сообщают в «Здоровье уральцев», сейчас жизни пациента ничего не угрожает. Он самостоятельно передвигается с опорой на трость и продолжает курс реабилитации. Медики отмечают положительную динамику восстановления и уверены, что молодой человек скоро сможет вернуться к полноценной жизни.