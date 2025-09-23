Возрастное ограничение 18+
Два дома в Новой Ляле признали авариными только после вмешательства прокуратуры
Фото: Вечерние Ведомости
В городе Новая Ляля Свердловской области прокуратура выявила грубые нарушения жилищного законодательства при эксплуатации двух деревянных многоквартирных домов. Речь идёт о строениях №6 на улице Строителей и №12 на улице Лермонтова.
Проверка показала, что здания на протяжении более 27 лет не проходили обследования на предмет пригодности для проживания, хотя имели явные признаки аварийности. В связи с этим районная прокуратура направила в суд исковые заявления о возложении на администрацию Новолялинского муниципального округа обязанности провести инженерно-техническое обследование строений.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме. По итогам проведённой экспертизы было установлено, что конструктивные элементы домов находятся в аварийном состоянии, а проживание в них представляет угрозу жизни и здоровью граждан. Межведомственная комиссия признала оба здания аварийными и подлежащими сносу.
Прокуратура Новолялинского района взяла на контроль дальнейшее восстановление жилищных прав жителей, чтобы обеспечить гражданам безопасные и соответствующие нормам условия проживания.
