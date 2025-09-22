Возрастное ограничение 18+
Свердловское МЧС предупредило о сильном ветре 1 октября
Фото: Ольга Медведева
Управление МЧС по Свердловской области опубликовало предупреждение о непогоде на 1 октября.
Завтра, по данным синоптиков, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.
В связи с этим спасатели напоминают, что не нужно прятаться от ветра возле стен домов, так как на голову может что-нибудь упасть. Также они советуют держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций, которые может сорвать ветер. Водителям рекомендуют не парковаться возле деревьев.
В случае ЧП нужно звонить по номеру «112».
Завтра, по данным синоптиков, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.
В связи с этим спасатели напоминают, что не нужно прятаться от ветра возле стен домов, так как на голову может что-нибудь упасть. Также они советуют держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций, которые может сорвать ветер. Водителям рекомендуют не парковаться возле деревьев.
В случае ЧП нужно звонить по номеру «112».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Предупреждение о непогоде объявило свердловское МЧС
22 сентября 2025
22 сентября 2025
Свердловское МЧС продлило предупреждение о непогоде до 24 сентября
23 сентября 2025
23 сентября 2025
Дождливую и ветреную погоду прогнозируют в Свердловской области
22 сентября 2025
22 сентября 2025
Свердловскую область в начале недели ждут заморозки и до +9° днём
28 сентября 2025
28 сентября 2025