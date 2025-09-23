Возрастное ограничение 18+
Свердловские льготники могут выбрать форму получения набора соцуслуг до 1 октября
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области льготники до 1 октября могут определиться с формой, в которой они будут получать набор социальных услуг (НСУ), сообщили в региональном отделении СФР.
Есть два варианта: натуральная форма или деньги.
С 1 февраля 2025 года НСУ в виде выплаты составляет 1 728,46 рубля в месяц, из них:
– 1331,30 руб. – компенсация за лекарства;
– 205,95 руб. – за санаторные путёвки;
– 191,21 руб. – за проезд к месту лечения.
Натуральная форма НСУ включает в себя:
– бесплатные лекарства и медицинские изделия, а также специальное лечебное питание для детей с инвалидностью;
– при наличии медицинских показаний путёвки в санаторий;
– бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
При этом льготы в натуральном виде предоставляются не в рамках определённой суммы, а в том объёме, который нужен человеку.
Там также добавили, что форма получения социальных услуг, если человек подаст заявление, изменится только с 1 января 2026 года.
Есть два варианта: натуральная форма или деньги.
С 1 февраля 2025 года НСУ в виде выплаты составляет 1 728,46 рубля в месяц, из них:
– 1331,30 руб. – компенсация за лекарства;
– 205,95 руб. – за санаторные путёвки;
– 191,21 руб. – за проезд к месту лечения.
Натуральная форма НСУ включает в себя:
– бесплатные лекарства и медицинские изделия, а также специальное лечебное питание для детей с инвалидностью;
– при наличии медицинских показаний путёвки в санаторий;
– бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
При этом льготы в натуральном виде предоставляются не в рамках определённой суммы, а в том объёме, который нужен человеку.
«Можно комбинировать натуральное получение услуг и денежную компенсацию, отказавшись от части набора социальных услуг в пользу денег, при этом сохранив другую часть натуральной формы, но такой порядок действий может быть ограничен»,
– пояснили в СФР.
Там также добавили, что форма получения социальных услуг, если человек подаст заявление, изменится только с 1 января 2026 года.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Белинке поучат пожилых людей гаджетами пользоваться
29 сентября 2025
29 сентября 2025
Заканчивается набор на бесплатный онлайн-курс проводников по Шарташу
22 сентября 2025
22 сентября 2025