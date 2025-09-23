Свердловские льготники могут выбрать форму получения набора соцуслуг до 1 октября





– пояснили в СФР. «Можно комбинировать натуральное получение услуг и денежную компенсацию, отказавшись от части набора социальных услуг в пользу денег, при этом сохранив другую часть натуральной формы, но такой порядок действий может быть ограничен»,

Юлия Медведева

В Свердловской области льготники до 1 октября могут определиться с формой, в которой они будут получать набор социальных услуг (НСУ), сообщили в региональном отделении СФР.Есть два варианта: натуральная форма или деньги.С 1 февраля 2025 года НСУ в виде выплаты составляет 1 728,46 рубля в месяц, из них:Натуральная форма НСУ включает в себя:При этом льготы в натуральном виде предоставляются не в рамках определённой суммы, а в том объёме, который нужен человеку.Там также добавили, что форма получения социальных услуг, если человек подаст заявление, изменится только с 1 января 2026 года.