Оштрафованному почти на шесть миллионов рублей бизнесмену из Режа отказали в рассрочке на штрафы

12.04 Вторник, 30 сентября 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Предприниматель из Режа получил 23 штрафа в размере 250 тысяч рублей из-за того, что на его хлебокомбинате трудились граждане Шри-Ланки и Узбекистана без патента или разрешения на работу.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, общая сумма штрафов, которую должен заплатить бизнесмен, составила 5 750 000 рублей. Заплатить такую сумму сразу для предпринимателя оказалось непосильной задачей, и он обратился в суд с просьбой разрешить оформить рассрочку, но получил отказ.

«Суд отказал в удовлетворении заявлений. Заявителем не представлено доказательств её тяжелого материального положения. Также судом не установлены исключительные обстоятельства, которые не позволяют заявителю уплатить штраф в полном объёме»,

– рассказали в пресс-службе.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
СМИ написали о закрытии колл-центра екатеринбургского фонда «Социум». В фонде опровергли эту информацию

В разговоре с Вечерними ведомостями представители фонда «Социум» лишь заявили о трудностях, вызванных новым законом
