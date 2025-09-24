Возрастное ограничение 18+
Оштрафованному почти на шесть миллионов рублей бизнесмену из Режа отказали в рассрочке на штрафы
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Предприниматель из Режа получил 23 штрафа в размере 250 тысяч рублей из-за того, что на его хлебокомбинате трудились граждане Шри-Ланки и Узбекистана без патента или разрешения на работу.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, общая сумма штрафов, которую должен заплатить бизнесмен, составила 5 750 000 рублей. Заплатить такую сумму сразу для предпринимателя оказалось непосильной задачей, и он обратился в суд с просьбой разрешить оформить рассрочку, но получил отказ.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, общая сумма штрафов, которую должен заплатить бизнесмен, составила 5 750 000 рублей. Заплатить такую сумму сразу для предпринимателя оказалось непосильной задачей, и он обратился в суд с просьбой разрешить оформить рассрочку, но получил отказ.
«Суд отказал в удовлетворении заявлений. Заявителем не представлено доказательств её тяжелого материального положения. Также судом не установлены исключительные обстоятельства, которые не позволяют заявителю уплатить штраф в полном объёме»,
– рассказали в пресс-службе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Нижней Туре с экс-директора МУП «Мемориал» взыскали премии
24 сентября 2025
24 сентября 2025
Укусившей инспектора ДПС жительнице Кушвы назначили штраф
23 сентября 2025
23 сентября 2025