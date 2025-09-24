Оштрафованному почти на шесть миллионов рублей бизнесмену из Режа отказали в рассрочке на штрафы

– рассказали в пресс-службе.



«Суд отказал в удовлетворении заявлений. Заявителем не представлено доказательств её тяжелого материального положения. Также судом не установлены исключительные обстоятельства, которые не позволяют заявителю уплатить штраф в полном объёме»,