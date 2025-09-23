Возрастное ограничение 18+
В Кушве медсестра подделывала больничные для своего знакомого
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Кушве вынесли приговор 49-летней медсестре, которая подделывала больничные для своего знакомого.
Как рассказали в официальном телеграм-канале прокуратуры Свердловской области, в октябре и декабре 2023 года, а также в сентябре и октябре 2025 года она сделала несколько больничных листов для своего знакомого, чтобы освободить его от работы.
Кушвинский городской суд признал её виновной по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка документов) и в качестве наказания назначил ей 1,5 года ограничения свободы.
