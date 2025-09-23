Возрастное ограничение 18+
Жительница Верхней Пышмы не смогла получить жильё из-за халатности чиновницы
Фото: Верхнепышминский городской суд
Верхнепышминский городской суд вынес обвинительный приговор заместительнице начальника управления социальной политики №23 Минсоцполитики региона Вере Кофановой, по вине которой, что установлено судом, местную жительницу исключили из очереди на жильё.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, местная жительница не смогла получить жильё, положенное ей по закону, из-за того, что в феврале 2022 года Кофанова издала приказ об исключении женщины из списка «очередников». Сделать это ей не помешало даже судебное решение о предоставлении квартиры. В августе 2022 года Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга отменил приказ, но из-за того, что женщина была исключена из списка, ей пришлось снова ждать своей очереди. И в 2025 году, на момент возбуждения уголовного дела, она по-прежнему оставалась без жилья.
В суде Вера Кофанова свою вину не признала и настаивала на том, что в её действиях отсутствует состав преступления. Суд с доводами защиты не согласился и признал её виновной в халатности. В качестве наказания чиновнице назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Однако из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности её освободили от наказания. Приговор пока не вступил в законную силу.
