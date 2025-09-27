Возрастное ограничение 18+
Артемий Лебедев вновь приедет на строительный форум в Екатеринбург
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Как рассказали организаторы форума «100+ TechnoBuild», дизайнер и блогер Артемий Лебедев прилетит в уральскую столицу и проведёт 1 октября открытую лекцию, «тема которой пока держится в секрете». Сам форум стартует уже завтра, 30 сентября.
В 2024 году Лебедев уже приезжал в Екатеринбург на этот форум, тогда его выступление вызвало ажиотаж.
В прошлом году Лебедев отметился рядом резонансных высказываний — в частности он, сказал, что «в Среднеуральске, очевидно, жопа». Спустя несколько месяцев мэр Среднеуральска Алексей Стасёнок встретился с дизайнером на выставке в Москве и получил от него объяснения. Лебедев тогда заверил, что не хотел обидеть жителей города-спутника Екатеринбурга.
