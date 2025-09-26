Возрастное ограничение 18+

Новый трёхсекционный трамвай от «Синары» вышел на первую обкатку в Екатеринбурге

00.05 Вторник, 30 сентября 2025
Иван Ревенков / «Городской электротранспорт» (https://transphoto.org/vehicle/620250/#n824562)
Новый вагон решили обкатать в Екатеринбурге ночью — горожане могли его увидеть на ВИЗе, начиная с позднего вечера 29 сентября.

Напомним, опытный образец вагона модели «Синара 71-233» был впервые презентован этим летом на «Иннопроме», после чего мэрия Екатеринбурга взяла его для тестовой эксплуатации. Низкопольный трамвай может вместить более трёхсот пассажиров.

«Низкопольный трамвай способен вместить до 308 пассажиров. Для них в вагоне есть 70 сидений. Зайти в салон можно через 4 двустворчатых и 2 одностворчатых дверных проема. Трамвай оборудован климат-контролем»,

— рассказали тогда в мэрии.


В Екатеринбурге также проходит обкатку первый в России пятисекционный трамвай от другого производителя, УКВЗ.

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
