Новый трёхсекционный трамвай от «Синары» вышел на первую обкатку в Екатеринбурге
Иван Ревенков / «Городской электротранспорт» (https://transphoto.org/vehicle/620250/#n824562)
Новый вагон решили обкатать в Екатеринбурге ночью — горожане могли его увидеть на ВИЗе, начиная с позднего вечера 29 сентября.
Напомним, опытный образец вагона модели «Синара 71-233» был впервые презентован этим летом на «Иннопроме», после чего мэрия Екатеринбурга взяла его для тестовой эксплуатации. Низкопольный трамвай может вместить более трёхсот пассажиров.
В Екатеринбурге также проходит обкатку первый в России пятисекционный трамвай от другого производителя, УКВЗ.
«Низкопольный трамвай способен вместить до 308 пассажиров. Для них в вагоне есть 70 сидений. Зайти в салон можно через 4 двустворчатых и 2 одностворчатых дверных проема. Трамвай оборудован климат-контролем»,
— рассказали тогда в мэрии.
