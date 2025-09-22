В Екатеринбурге «АШАН» выплатит компенсацию пострадавшей работнице

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга добилась через суд выплаты компенсации морального вреда сотруднице гипермаркета «АШАН». Женщина получила производственную травму во время работы.Инцидент произошёл 24 марта 2025 года в пекарне торгового центра на улице Металлургов. Во время выполнения обязанностей работница попыталась разделить слипшиеся заготовки теста в шкафу предварительной расстойки. Она открыла защитные дверцы, не дождавшись полной остановки вращающегося механизма. Блокировочное устройство оказалось неисправным, и руку женщины зажало движущейся частью агрегата.Пострадавшую госпитализировали с травмой левого плеча и повреждением лучевого нерва. Расследование показало, что основной причиной несчастного случая стала эксплуатация неисправного оборудования. Дополнительными факторами стали нарушения в организации охраны труда: сотрудницу допустили к работе без обучения безопасным методам.По итогам проверки прокуратура направила иск в Верх-Исетский районный суд о взыскании компенсации морального вреда. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и обязал ООО «АШАН» выплатить пострадавшей 60 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.