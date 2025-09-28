Возрастное ограничение 18+
В Белинке поучат пожилых людей гаджетами пользоваться
Фото: Вечерние Ведомости
СКБ Контур совместно со Свердловской областной библиотекой имени В. Белинского запускает серию бесплатных занятий, посвящённых освоению современных технологий. В течение октября опытные волонтёры «Контура» помогут пожилым людям разобраться в функциях смартфонов и подскажут, как использовать их для повседневной жизни.
Первая встреча пройдёт 4 октября в 11:00, последующие — 9 октября в 16:00 и 17 октября в 16:00. Каждое занятие построено в формате индивидуальных консультаций: волонтёры ответят на конкретные вопросы участников, объяснят сложные функции простым языком и уделят каждому по часу внимания.
Записаться можно по телефону 304–60–20, добавочный 320 (это телефон Отдел электронных ресурсов Белинки) или через онлайн-форму.
Проект организован для того, чтобы помочь людям старшего поколения открыть новые возможности для общения, развлечений и получения информации. Да, и вообще, идти в ногу со временем.
Первая встреча пройдёт 4 октября в 11:00, последующие — 9 октября в 16:00 и 17 октября в 16:00. Каждое занятие построено в формате индивидуальных консультаций: волонтёры ответят на конкретные вопросы участников, объяснят сложные функции простым языком и уделят каждому по часу внимания.
Записаться можно по телефону 304–60–20, добавочный 320 (это телефон Отдел электронных ресурсов Белинки) или через онлайн-форму.
Проект организован для того, чтобы помочь людям старшего поколения открыть новые возможности для общения, развлечений и получения информации. Да, и вообще, идти в ногу со временем.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Куда сходить в Екатеринбурге с 29 сентября по 5 октября
28 сентября 2025
28 сентября 2025
В Екатеринбурге пройдёт Неделя глухих
28 сентября 2025
28 сентября 2025