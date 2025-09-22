Сотрудников РМК наградили за помощь в поимке сбежавших из екатеринбургского СИЗО арестантов

— сообщили в пресс-службе ведомства.

«Один из волонтёров, Денис, случайно проезжал мимо розыскников ГУФСИН, остановился, спросил, что происходит. Он и раньше искал и находил пропавших в лесах граждан. В итоге, он лично участвовал в операции со своим квадрокоптером. Награды отличившимся вручил генерал-лейтенант внутренней службы Александр Фёдоров»,