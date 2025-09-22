Возрастное ограничение 18+
Сотрудников РМК наградили за помощь в поимке сбежавших из екатеринбургского СИЗО арестантов
Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
Сотрудников РМК наградили за помощь в поимке сбежавших из СИЗО арестантов. Как рассказали в пресс-службе свердловского ГУФСИН, руководство «Русской медной компании» само предложило ведомству помощь в поиске — предоставило людей, квадрокоптеры и квадроциклы.
Волонтёры и сотрудники РМК участвовали в спецоперации совместно с представителями МВД, ФСБ и ФСИН, и накануне их наградили на торжественной церемонии, прошедшей в ГУФСИН на улице Репина.
Напомним, 24-летние Иван Корюков и Александр Черепанов, осуждённые по статье о покушении на теракт (следствие и суд пришли к выводу, что в мае 2023 года они собирались поджечь здание военкомата на улице Вишнёвой в Екатеринбурге), сбежали из СИЗО-1 в ночь с 31 августа на 1 сентября. Черепанова задержали спустя восемь дней, Корюкова — спустя две недели.
Отметим, что отряд «РМК Поиск» также регулярно участвует в поиске пропавших жителей Свердловской области. Накануне волонтёры поискового отряда нашли собирателя кедровых шишек, заблудившегося в лесах Северного Урала.
«Один из волонтёров, Денис, случайно проезжал мимо розыскников ГУФСИН, остановился, спросил, что происходит. Он и раньше искал и находил пропавших в лесах граждан. В итоге, он лично участвовал в операции со своим квадрокоптером. Награды отличившимся вручил генерал-лейтенант внутренней службы Александр Фёдоров»,
— сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
