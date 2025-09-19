Свердловскую область в начале недели ждут заморозки и до +9° днём

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Жителей Свердловской области в ближайшие дни ждёт прохладная погода с заморозками и осадками. Прогноз погоды опубликовал Уральским УГМС.в регионе сохранится переменная облачность без осадков. Ветер будет слабым и неустойчивым. Ночью температура опустится до –2…–7°, днём ожидается +4…+9°. В Екатеринбурге также обойдётся без осадков, ночью –3°, днём +5°.погода существенно не изменится. Осадков не прогнозируется, однако усилится западный ветер до 4–9 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до 0…–5°, на севере области возможны до +2°, днём воздух прогреется до +6…+11°. В столице Урала ночью будет –1°, днём около +9°.синоптики вновь ожидают переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный 5–10 м/с, днём возможны порывы до 15–17 м/с. Ночью температура составит 0…+5°, днём +7…+12°. В Екатеринбурге ночью около +3°, днём +9°.в ряде районов области пройдут небольшие дожди, а на востоке выпадет мокрый снег. Ночные температуры будут держаться на уровне +1…+6°, дневные составят +4…+8°.