В Свердловской области в прошлом году было предотвращено 15 терактов
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области в 2024 году увеличилось количество терактов и попыток вовлечения в террористическую деятельность, сообщается в региональной программе «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений на 2025–2030 годы».
По данным Управления Федеральной службы безопасности по Свердловской области, в прошлом году предотвращено 15 терактов. Возбуждено и расследуется 19 уголовных дел в отношении 23 человек. В ряде случаев установлено влияние иностранных спецслужб, в том числе через вербовку жителей области для совершения преступлений против железнодорожной и социальной инфраструктуры, военных комиссариатов, оборонно-промышленных предприятий и органов власти.
Главное управление МВД по Свердловской области уточняет, что всего выявлено 85 преступлений террористической направленности. Большая часть эпизодов связана с призывами к насилию, оправданием или пропагандой терроризма в интернете.
