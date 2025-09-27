Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургские исследователи столкнулись с запретом на получение дел репрессированных
Екатеринбургские исследователи сообщили, что дела репрессированных, хранящиеся в Государственном архиве административных органов Свердловской области, теперь будут выдаваться только родственникам. Исследователь Олег Новоселов, ведущий телеграм-канал «Репрессии в Свердловске», пишет, что это решение делает проведение научных исследований политических репрессий практически невозможным.
По словам Новоселова, аналогичные проблемы уже наблюдаются и в других регионах страны. Ранее уже были обращения в Росархив, Минюст и Управление президента РФ, с целью получить разъяснения по поводу изменений. Один из таких ответов опубликовал в LiveJournal исследователь Василий Редекоп. Заместитель начальника департамента по работе с обращениями граждан и организаций Управления президента РФ Иванов объяснил, что новые ограничения введены для защиты интересов страны в условиях «беспрецедентного экономического, политического и информационного давления». Также чиновник подчеркнул, что меры направлены на предотвращение «искажения исторических фактов». По его словам, на открытом хранении в архивах находится около 4,5 миллиона дел с «чувствительной информацией», доступ к которой может нанести ущерб интересам Российской Федерации.
Кроме того, в комментариях подписчица рассказала, что заказала в ГААОСО дело своего дальнего репрессированного родственника и должна была получить его в ближайший вторник. Однако ей позвонили из архива и сообщили, что с понедельника дела не будут выдаваться без подтверждения родства.
Формулировки настолько расплывчаты и противоречат 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», что некоторым архивам понадобилось полгода, чтобы приступить к выполнению нововведений,
— пишет Новоселов в своём телеграм-канале
