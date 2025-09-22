В Свердловской области подвели итоги мотосезона: 31 погибший и более 200 пострадавших

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге прошло закрытие мотосезона 2025 года, которое собрало более тысячи участников. Организатором выступило Управление Госавтоинспекции Свердловской области. Центральной темой встречи стала безопасность на дорогах и статистика происшествий с участием мотоциклистов.По данным начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения капитана полиции Галины Кравченко, в этом сезоне произошло 530 аварий с мотоциклами. В результате ДТП погибли 31 человек, еще 241 получил травмы. Для сравнения, в прошлом году на дорогах региона погибли 30 мотоциклистов, всего было зарегистрировано порядка 500 ДТП.Кравченко подчеркнула, что статистика показывает необходимость более внимательного отношения к безопасности и требует совместной работы для снижения числа трагедий.Для участников мотосообщества подготовили площадки с викторинами по правилам дорожного движения и конкурсами по управлению электросамокатами. Все они получили световозвращающие элементы и памятные сувениры.Завершил мероприятие проезд мотоциклетной колонны по улицам Екатеринбурга в сопровождении мотобатальона и экипажей ДПС. В Госавтоинспекции отметили, что подобные акции помогают укреплять взаимодействие между мотоциклистами и органами правопорядка, а также формируют ответственное поведение на дорогах.