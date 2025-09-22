Возрастное ограничение 18+

Екатеринбургский адвокат инициировал сбор подписей за повышение зарплат полицейским

18.07 Пятница, 26 сентября 2025
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге начали сбор подписей за повышение зарплаты полицейским. Адвокат Алексей Кочнев считает, что повышение размера денежного довольствия поможет решить проблему дефицита кадров среди участковых уполномоченных.

«В силу нехватки личного состава оставшиеся участковые уполномоченные, я полагаю, с возложенными на них обязанностями не справляются»,

— сказал
Кочнев.


Сейчас, по словам Кочнева, мало кто желает идти служить участковым из-за невысоких зарплат и большого объёма работы.

Обращение, под которым предлагают поставить подписи жителям Екатеринбурга и Нижнего Тагила, адресовано губернатору Денису Паслеру.

Напомним, в прошлом году о критической нехватке кадров в полиции в Свердловской области с трибуны Госдумы говорил глава МВД Владимир Колокольцев. До этого на проблемы, связанные с дефицитом кадров, периодически жаловались и сами полицейские – к примеру, экс-дежурный ОП №13, отправленный под суд по статье о халатности из-за невыезда группы реагирования на закончившуюся убийством драку, в ходе судебного заседания говорил, что не мог, несмотря на многократные звонки, направить группу на место происшествия ввиду отсутствия свободных сотрудников. А в августе этого года прогремела на всю страну фраза дежурного екатеринбургского ОП №9 «Нету полиции, всё, закончилась она», — так сотрудник объяснял потерпевшей невозможность направления группы на задержание мошенника. По словам дежурного, из 16 человек в ОУР якобы остался один, большинство его коллег уволилось из-за низкой зарплаты и плохих условий.

Владислав Постников © Вечерние ведомости
Через день после отставки мэра Красноуфимска отправили в СИЗО

В этом году у градоначальника был конфликт с думой и прокуратурой, а город отметился плохим голосованием за Паслера
