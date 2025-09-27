В Свердловской области планируют увеличить финансирование для многодетных семей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области планируют выделить дополнительные деньги на поддержку многодетных семей. Как сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях, дополнительно направят 10 миллионов рублей на социальные выплаты тем родителям, которые предпочли компенсацию вместо получения земельного участка.По словам Дениса Паслера, в 2025 году такую помощь уже получили 595 семей, а до конца года выплаты получат ещё около 770. В следующем году на эти цели в областном бюджете предусмотрят свыше 200 миллионов рублей, что позволит поддержать более тысячи многодетных семей. Средства можно будет использовать для строительства дома или приобретения жилья.Для тех, кто выбирает землю, в муниципалитетах зарезервировано свыше 2,7 тысячи участков. Всего с 2011 года в регионе поддержку получили 31 тысяча семей, часть из которых воспользовалась компенсацией, а часть — получила земельные наделы.