Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области планируют увеличить финансирование для многодетных семей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области планируют выделить дополнительные деньги на поддержку многодетных семей. Как сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях, дополнительно направят 10 миллионов рублей на социальные выплаты тем родителям, которые предпочли компенсацию вместо получения земельного участка.
По словам Дениса Паслера, в 2025 году такую помощь уже получили 595 семей, а до конца года выплаты получат ещё около 770. В следующем году на эти цели в областном бюджете предусмотрят свыше 200 миллионов рублей, что позволит поддержать более тысячи многодетных семей. Средства можно будет использовать для строительства дома или приобретения жилья.
Для тех, кто выбирает землю, в муниципалитетах зарезервировано свыше 2,7 тысячи участков. Всего с 2011 года в регионе поддержку получили 31 тысяча семей, часть из которых воспользовалась компенсацией, а часть — получила земельные наделы.
По словам Дениса Паслера, в 2025 году такую помощь уже получили 595 семей, а до конца года выплаты получат ещё около 770. В следующем году на эти цели в областном бюджете предусмотрят свыше 200 миллионов рублей, что позволит поддержать более тысячи многодетных семей. Средства можно будет использовать для строительства дома или приобретения жилья.
Для тех, кто выбирает землю, в муниципалитетах зарезервировано свыше 2,7 тысячи участков. Всего с 2011 года в регионе поддержку получили 31 тысяча семей, часть из которых воспользовалась компенсацией, а часть — получила земельные наделы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области хотят создать комиссию по защите чести и достоинства педагогов
18 сентября 2025
18 сентября 2025
В 4,4 тысячи объектов свердловской соцсферы подали отопление
22 сентября 2025
22 сентября 2025