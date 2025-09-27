В Ревде после реставрации вернули памятник Ленину, его установили в сквере

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Ревде в ночь на 27 сентября в Ленинском сквере установили памятник Владимиру Ленину после реставрации. Монумент отсутствовал в городе 416 дней. Об этом сообщил телеграм-канал «Ревда-инфо».Работы по установке проходили ночью. По словам главы города Татьяны Клепиковой, это решение было принято для удобства жителей. В течение трёх часов на месте работала тяжёлая техника, и если бы монтаж проводился днём, движение транспорта пришлось бы перекрывать. Ночной график позволил избежать неудобств для горожан.Решение о размещении памятника в Ленинском сквере было принято по итогам опроса среди жителей города. В голосовании участвовали 2897 ревдинцев, из которых 62,7 % высказались за перенос монумента в сквер, а 37,3 % поддержали вариант возвращения его на площадь Победы.Демонтаж памятника состоялся 7 августа 2024 года и занял около десяти часов. С тех пор скульптура находилась на реставрации, которую за 5 миллионов рублей выполнила мастерская «Плотинка».