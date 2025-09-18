Возрастное ограничение 18+
Бастрыкин остался недоволен докладом о травмировании ребёнка в детсаду Богдановича
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела о травмировании малолетней девочки в одном из дошкольных учреждений города Богданович Свердловской области. Он это сделал уже во второй раз.
Поводом стало обращение жительницы региона, которая выразила несогласие с ходом установления обстоятельств. По её словам, осенью прошлого года её четырёхлетняя дочь дважды получила травмы во время пребывания в детском саду, однако сотрудники учреждения не приняли мер по оказанию помощи. Впоследствии ребёнку потребовалось длительное лечение. При этом, как отмечает заявительница, к ответственности до настоящего времени никто не привлечён.
Ранее глава ведомства уже поручал представить доклад по этому факту. Теперь Александр Бастрыкин вновь потребовал от руководителя регионального следственного управления Богдана Францишко повторный отчёт о проведённых следственных действиях, а также итоговый доклад по завершении расследования. В центральном аппарате СК подчеркнули, что исполнение поручения находится на особом контроле.
