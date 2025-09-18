Бастрыкин остался недоволен докладом о травмировании ребёнка в детсаду Богдановича

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела о травмировании малолетней девочки в одном из дошкольных учреждений города Богданович Свердловской области. Он это сделал уже во второй раз.Поводом стало обращение жительницы региона, которая выразила несогласие с ходом установления обстоятельств. По её словам, осенью прошлого года её четырёхлетняя дочь дважды получила травмы во время пребывания в детском саду, однако сотрудники учреждения не приняли мер по оказанию помощи. Впоследствии ребёнку потребовалось длительное лечение. При этом, как отмечает заявительница, к ответственности до настоящего времени никто не привлечён.Ранее глава ведомства уже поручал представить доклад по этому факту. Теперь Александр Бастрыкин вновь потребовал от руководителя регионального следственного управления Богдана Францишко повторный отчёт о проведённых следственных действиях, а также итоговый доклад по завершении расследования. В центральном аппарате СК подчеркнули, что исполнение поручения находится на особом контроле.