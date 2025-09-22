Масштабные учения по ликвидации последствий ДТП прошли на трассе Екатеринбург–Тюмень

Начальник ФКУ «Уралуправтодор» Евгений Куркин отметил, что цели учений достигнуты: «Такие тренировки помогают выработать единый подход к спасению людей и организации движения на аварийных участках».

Сегодня, 26 сентября, на федеральной автодороге Р-351 Екатеринбург–Тюмень прошли межведомственные тактико-специальные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением заторов на трассах федерального значения. Мероприятие организовано ФКУ «Уралуправтодор» совместно с силами РСЧС.По легенде, на 20-м километре дороги, в обходе рабочего посёлка Белоярский, произошло крупное дорожно-транспортное происшествие: бензовоз «КАМАЗ» столкнулся с пассажирским автобусом, перевозившим группу детей. В результате загорелось топливо, цистерна оказалась повреждена, движение полностью заблокировано. Дополнительно в аварию попали легковые автомобили «Вольво» и «ВАЗ». Всего по сценарию пострадали 14 человек, которых требовалось извлечь из повреждённых машин и доставить к медицинскому пункту, в том числе с помощью вертолёта МЧС.В ликвидации последствий условной катастрофы участвовали 76 специалистов и 17 единиц техники, включая авиацию. Отрабатывались действия по тушению пожара, деблокировке пострадавших, оказанию медицинской помощи и восстановлению движения на трассе.