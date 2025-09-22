В Екатеринбурге таможенники обсчитали компанию почти на семь с половиной миллионов рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Уральская транспортная прокуратура помогла екатеринбургской компании-импортёру отстоять свои права в споре с таможенными органами. А главное — сэкономить крупную сумму денег.Проверка транспортными прокурорами была проведена по обращению представителя ООО «ТЛК Восток», занимающегося импортом товаров народного потребления. При этом было установлено, что Екатеринбургская таможня неправомерно доначислила организации более 7,4 миллионов рублей. Причиной тому послужили ошибки в определении таможенной стоимости ввезённых товаров.Для восстановления законности прокуратура внесла представление в адрес таможни. По итогам рассмотрения компания была освобождена от уплаты необоснованно начисленных платежей.В надзорном ведомстве подчеркнули, что будут и далее следить за соблюдением прав участников внешнеэкономической деятельности и своевременно реагировать на нарушения.