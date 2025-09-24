Возрастное ограничение 18+
С начала года свердловский Роспотребнадзор наложил 185 штрафов из-за загрязнения окружающий среды
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В текущем году специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области наложили 185 штрафов в связи с загрязнением окружающей среды.
Речь идёт о случаях нарушений требований санитарного законодательства, предъявляемых к атмосферному воздуху, почве, воде водных объектов и питьевой воде. Общая сумма штрафов составила 3,3 миллиона рублей, рассказали в телеграм-канале ведомства.
Также Роспотребнадзор вынес 49 предупреждений и направил в суд 83 иска по тем же причинам. Ещё 385 предложений о мерах, которые могут улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе, были внесены в органы местного самоуправления представителями ведомства с начала года.
Такую статистику управление опубликовало по случаю Всемирного дня здоровья окружающей среды, который отмечается сегодня.
