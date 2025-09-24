Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают об отраве для собак в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга неизвестные раскидывают отраву для собак.
Предупредили собачников в телеграм-канале «Злой Екатеринбург», сославшись на местную жительницу. По её словам, отраву раскидывают на аллеях.
Ранее сообщалось, что после прогулки у дома на улице Краснолесья умер французский бульдог. По словам его хозяйки, её любимец вдохнул отраву, которую, как она убеждена, рассыпали догхантеры.
«Четыре собаки сейчас лечатся, две уже погибли»,
– говорит горожанка.
