Приставы вскрыли квартиру в екатеринбургском доме ради замены трубы

09.40 Пятница, 26 сентября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге приставы помогли управляющей компании получить доступ в квартиру, чтобы мастер заменил лопнувшую трубу. Из-за аварии всему подъезду пришлось отключить горячую воду.

По некоторым причинам представители управляющей компании долго не могли попасть в квартиру, из которой можно было добраться до неисправной трубы, чтобы заменить её. В итоге к делу подключился суд, постановивший предоставить доступ в квартиру для ремонта.

Пристав-исполнитель неоднократно выезжал к должнику, но проблема не решилась. В адрес собственника был вынесен исполнительный сбор в размере пяти тысяч рублей, а также составлен протокол по статье 17.15 КоАП (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера), рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

Поскольку вернуть горячее водоснабжение жильцам без ремонта трубы было невозможно, было принято решение вскрыть двери.

«Управляющей компании доступ был обеспечен, произведены работы по замене трубы. Водоснабжение для жителей подъезда восстановлено. Решение суда исполнено в полном объеме»,

— сказали в пресс-службе приставов.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
