Приставы вскрыли квартиру в екатеринбургском доме ради замены трубы





— сказали в пресс-службе приставов. «Управляющей компании доступ был обеспечен, произведены работы по замене трубы. Водоснабжение для жителей подъезда восстановлено. Решение суда исполнено в полном объеме»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге приставы помогли управляющей компании получить доступ в квартиру, чтобы мастер заменил лопнувшую трубу. Из-за аварии всему подъезду пришлось отключить горячую воду.По некоторым причинам представители управляющей компании долго не могли попасть в квартиру, из которой можно было добраться до неисправной трубы, чтобы заменить её. В итоге к делу подключился суд, постановивший предоставить доступ в квартиру для ремонта.Пристав-исполнитель неоднократно выезжал к должнику, но проблема не решилась. В адрес собственника был вынесен исполнительный сбор в размере пяти тысяч рублей, а также составлен протокол по статье 17.15 КоАП (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера), рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.Поскольку вернуть горячее водоснабжение жильцам без ремонта трубы было невозможно, было принято решение вскрыть двери.