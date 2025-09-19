Екатеринбургская ветклиника «Доверие» подыскивает дом хвостатой красавице

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

История Муси началась драматично: сразу после родов хозяйка хотела вывезти её вместе с новорождённым котёнком в сады — фактически на верную гибель. К счастью, хвостатую маму со слепеньким ещё ребёнком удалось спасти: временное пристанище нашлось им в екатеринбургской ветклинике «Доверие».Однако, вот уже несколько месяцев молоденькой красавице (а ей всего два с половиной годика) никак не могут подыскать дом. И если быстро растущего котёнка скоро заберут на постоянное место жительство, то сколько ещё предстоит томиться в клетке его заботливой мамуле — неизвестно.Меж тем, в «Доверии» уверяют, что это очень доверчивая и ласковая кошка. Она с радостью идёт на контакт с человеком и любит, когда на неё обращают внимание. К другим кошкам она относится спокойно (вот её отношение к собакам пока не проверялось). Муся уже прошла полное обследование: тесты на вирус иммунодефицита, лейкемию и коронавирус. А в ближайшее время она будет вакцинирована, чипирована и стерилизована. То есть, её без страха можно взять в дом, где уже есть питомцы.Если вы заинтересовались этой «красоткой на выданье», познакомиться с Мусей можно по адресу «улица Первомайская, 74». Дополнительную информацию готовы предоставить по телефону 8-912-633-53-68.