Цифровые технологии ускоряют поиск сотрудников, — утверждают в Авито

«Важно понимать, что цифровизация HR — это не про замену людей алгоритмами, а про то, как технологии могут раскрыть их потенциал и повысить производительность»,



— отметила Надежда Сацкив.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Российские компании всё активнее используют цифровые инструменты для поиска персонала. Теперь кандидатов находят и приглашают на работу почти в пять раз быстрее, чем раньше. Об этом рассказала советник директора по развитию «Авито Работа» Надежда Сацкив на HR-Форуме «Национальная система квалификаций – 2025», который прошёл на федеральной территории «Сириус» в рамках Всероссийской недели охраны труда.По словам Надежды Сацкив, чат-боты и искусственный интеллект берут на себя первичный отбор соискателей. Это экономит время рекрутеров, позволяя им заниматься стратегическими задачами. Например, сервис HRMOST сокращает срок закрытия вакансии с двух недель до трёх дней. Для многих компаний в условиях кадрового дефицита такая скорость становится решающим фактором.Согласно исследованию «Авито Работа», 45% соискателей ценят возможность проходить собеседования в удобное для них время, а треть опрошенных отмечают оперативность и объективность алгоритмов. Новые технологии помогают не только быстрее находить людей с нужными компетенциями, но и выстраивать индивидуальные траектории развития для сотрудников.