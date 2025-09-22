Возрастное ограничение 18+
Трассу Екатеринбург–Тюмень перекроют для монтажа пешеходного перехода
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Федеральное казённое учреждение «Уралуправтодор» выступил с предупреждением водителям, которые планируют поездки между Екатеринбургом и Тюменью. На федеральной автодороге Р-351 между этими городами вводится временное перекрытие движения.
К счастью, эта вынужденная мера краткосрочна. Согласно сообщению «Уралуправтодора», в ночь на 26 сентября подрядная организация ООО «Стройтрест» будет проводить монтаж пролетного строения надземного пешеходного перехода на 176-м километре трассы. В связи с этим движение автотранспорта полностью остановят с 01.00 до 01.40.
На время перекрытия автомобилистов направят по маршруту через посёлок городского типа Пышма.
Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок и соблюдать временные схемы организации движения.
