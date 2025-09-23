Около трёх тонн кошачьего наполнителя уходит в месяц у екатеринбургской «Кляксы»

«До сих пор мы справлялись своими силами — сами разгружали и распределяли наполнитель, выносили мусор. Но в этом месяце у нас полный провал, ресурсов просто не хватает»,



— отмечают в «Кляксе».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Благотворительный фонд «Клякса» обнародовал некоторые поражающие воображение данные о своих ежемесячных расходах. Так, выяснилось, что около трёх тонн наполнителя уходит в месяц на то, чтобы содержать в чистоте кошачьи туалеты.Как поделились в «Кляксе» на закупку наполнителя и его доставку в месяц уходит более 37 тысяч рублей. Вывоз мусора с территории приюта, где содержатся сотни переболевших и травмированных животных, обходится по 8 тысяч за один бункер. Если приплюсовать к этому закупку перчаток, салфеток, пелёнок и других расходных материалов, то расходы только по этим статьям оказываются превышающими полсотни тысяч рублей!Поделиться этими цифрами основатели благотворительного фонда помощи бездомным животным «Клякса» вынудило резкое подорожание товаров и услуг.Желающие помочь «Кляксе» в содержании многочисленных хвостатых подопечных, могут воспользоваться следующими реквизитами: