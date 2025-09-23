Возрастное ограничение 18+
Около трёх тонн кошачьего наполнителя уходит в месяц у екатеринбургской «Кляксы»
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Благотворительный фонд «Клякса» обнародовал некоторые поражающие воображение данные о своих ежемесячных расходах. Так, выяснилось, что около трёх тонн наполнителя уходит в месяц на то, чтобы содержать в чистоте кошачьи туалеты.
Как поделились в «Кляксе» на закупку наполнителя и его доставку в месяц уходит более 37 тысяч рублей. Вывоз мусора с территории приюта, где содержатся сотни переболевших и травмированных животных, обходится по 8 тысяч за один бункер. Если приплюсовать к этому закупку перчаток, салфеток, пелёнок и других расходных материалов, то расходы только по этим статьям оказываются превышающими полсотни тысяч рублей!
Поделиться этими цифрами основатели благотворительного фонда помощи бездомным животным «Клякса» вынудило резкое подорожание товаров и услуг.
Желающие помочь «Кляксе» в содержании многочисленных хвостатых подопечных, могут воспользоваться следующими реквизитами:
«До сих пор мы справлялись своими силами — сами разгружали и распределяли наполнитель, выносили мусор. Но в этом месяце у нас полный провал, ресурсов просто не хватает»,
— отмечают в «Кляксе».
Желающие помочь «Кляксе» в содержании многочисленных хвостатых подопечных, могут воспользоваться следующими реквизитами:
Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру: 8 (912) 602-56-66, Андрей Владимирович Б., директор БФПТЖ «Клякса».
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счет: 30101810145250000411
БИК: 044525411
ИНН банка: 7702070139
КПП банка: 770943002
ОКПО: 01929672
Расчётный счёт: 40701810700630000007
ИНН: 6678106326
КПП: 667801001
Получатель: Благотворительный фонд «Клякса».
