Из-за санитарных нарушений в Верхней Пышме приостановили работу «Пельменной»

17.20 Четверг, 25 сентября 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Из-за нарушений санитарных норм Верхнепышминский городской суд приостановил работу «Пельменной» на улице Петрова.

Как рассказали в свердловском управлении Роспотребнадзора, при проверке заведения их специалисты обнаружили множество нарушений, среди которых:
– несоблюдение поточности при изготовлении пищевой продукции;
– отсутствие программы производственного контроля;
– пренебрежение принципами ХАССП;
– приём и хранение сырья без сопроводительных документов.

По решению суда работа «Пельменной» была приостановлена на 90 суток. Заведение опечатали.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
