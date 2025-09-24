Возрастное ограничение 18+
Из-за санитарных нарушений в Верхней Пышме приостановили работу «Пельменной»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Из-за нарушений санитарных норм Верхнепышминский городской суд приостановил работу «Пельменной» на улице Петрова.
Как рассказали в свердловском управлении Роспотребнадзора, при проверке заведения их специалисты обнаружили множество нарушений, среди которых:
– несоблюдение поточности при изготовлении пищевой продукции;
– отсутствие программы производственного контроля;
– пренебрежение принципами ХАССП;
– приём и хранение сырья без сопроводительных документов.
По решению суда работа «Пельменной» была приостановлена на 90 суток. Заведение опечатали.
