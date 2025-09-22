Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на год закроют движение по переулку Механическому
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на год закроют движение по переулку Механическому от улицы Войкова до дома № 18.
Как сообщается на официальном городском портале, перекрытие необходимо для строительства жилого комплекса, который ООО «Брусника» собирается возвести в границах улиц Стачек, Войкова и переулка Ритслянда.
Закрыть движение планируют на следующей неделе — 1 октября 2025 года, а открыть — не раньше 31 октября 2026 года.
Объезжать перекрытие предлагают по улицам Каширской, Стачек и Войкова.
