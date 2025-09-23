Возрастное ограничение 18+
В Краснотурьинске суд запретил «СДЭК» разгружать отправления во дворе
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Краснотурьинске жильцам не понравилось, что в их доме на Ленина, 36 открылся пункт «СДЭК» из-за того, что во двор стали приезжать грузовики, которые занимали место и создавали шум.
Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области, люди объединились и обратились в Роспотребнадзор. Ведомство вынесло владельцу пункта предостережение, а затем обратилось в суд, поскольку режим работы не изменился.
Краснотурьинский городской суд, изучив ситуацию, запретил «СДЭК» проводить разгрузку и погрузку отправлений во дворе. Делать это пункт сможет теперь только со стороны улицы. Решение пока не вступило в законную силу.
