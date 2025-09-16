Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают о бунте учеников 122-й школы в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что ученики екатеринбургской школы №122 устроили бунт против увольнения учителя физкультуры.
По данным Е1.ru, поводом уволить педагога стал случай на тренировке по баскетболу, занятия по которому он вёл дополнительно после уроков. Один из учеников сломал руку, после чего директор якобы вынудила учителя написать заявление на увольнение по собственному желанию, напугав его уголовным делом.
В разговоре с изданием директор школы заявила, что никакого бунта учеников не было и что учитель физкультуры сам в порыве эмоций написал заявление об увольнении, но уже сейчас он снова на занятиях. Дети, как сообщается, тоже вернулись к урокам.
По данным Е1.ru, поводом уволить педагога стал случай на тренировке по баскетболу, занятия по которому он вёл дополнительно после уроков. Один из учеников сломал руку, после чего директор якобы вынудила учителя написать заявление на увольнение по собственному желанию, напугав его уголовным делом.
В разговоре с изданием директор школы заявила, что никакого бунта учеников не было и что учитель физкультуры сам в порыве эмоций написал заявление об увольнении, но уже сейчас он снова на занятиях. Дети, как сообщается, тоже вернулись к урокам.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
СМИ сообщают о задержании в Екатеринбурге квартиросъёмщика после пыток над собственником жилья
16 сентября 2025
16 сентября 2025
В Каменске-Уральском школьники избили сверстника после уроков
18 сентября 2025
18 сентября 2025
Возле екатеринбургской школы водитель сбил женщину и ребёнка
24 сентября 2025
24 сентября 2025