Возрастное ограничение 18+

СМИ сообщают о бунте учеников 122-й школы в Екатеринбурге

10.15 Четверг, 25 сентября 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В СМИ сообщают, что ученики екатеринбургской школы №122 устроили бунт против увольнения учителя физкультуры.

По данным Е1.ru, поводом уволить педагога стал случай на тренировке по баскетболу, занятия по которому он вёл дополнительно после уроков. Один из учеников сломал руку, после чего директор якобы вынудила учителя написать заявление на увольнение по собственному желанию, напугав его уголовным делом.

В разговоре с изданием директор школы заявила, что никакого бунта учеников не было и что учитель физкультуры сам в порыве эмоций написал заявление об увольнении, но уже сейчас он снова на занятиях. Дети, как сообщается, тоже вернулись к урокам.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
СМИ сообщают о задержании в Екатеринбурге квартиросъёмщика после пыток над собственником жилья
16 сентября 2025
В Каменске-Уральском школьники избили сверстника после уроков
18 сентября 2025
Возле екатеринбургской школы водитель сбил женщину и ребёнка
24 сентября 2025
В Екатеринбурге трое неизвестных избили мужчину на улице Академика Бардина
23 сентября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Директор учреждённого мэрией Екатеринбурга «Городского застройщика» попал в СИЗО

Ещё в прошлом году задержанный работал в известном холдинге «Облкоммунэнерго»
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:39 В Екатеринбурге на год закроют движение по переулку Механическому
13:13 В Краснотурьинске суд запретил «СДЭК» разгружать отправления во дворе
12:50 СК завершил дело о массовом отравлении выпускников ВУЗа в Екатеринбурге
11:49 Ночью на Уралмаше сгорело кафе
11:25 В Асбесте похитившую ребёнка женщину в ковбойской шляпе отправили в психлечебницу
11:04 В Верхней Салде страхового агента обвиняют в хищениях средств и подделке полисов КАСКО
10:15 СМИ сообщают о бунте учеников 122-й школы в Екатеринбурге
10:03 Пьяный водитель устроил ДТП в Сысертском районе
08:58 В Нижнем Тагиле кларнетист через суд обязал Пенсионный фонд засчитать стаж музыканта
20:57 В Нижнем Тагиле почтили память погибших при исполнении служебного долга пожарных
20:14 Возле екатеринбургской школы водитель сбил женщину и ребёнка
19:55 АСИ и Авито запускают серию образовательных вебинаров для малого и среднего бизнеса
19:51 Пять миллионов получит экс-работник предприятия в Каменске-Уральском за профзаболевание
19:32 В Екатеринбурге стартует фестиваль дебютов «Одна шестая»
19:18 Специалисты МЧС России за сутки ликвидировали 18 свердловских пожаров
17:07 Похолодание ожидается в Свердловской области
16:29 Обгон «паровозиком» на свердловской трассе привел к ДТП с тремя пострадавшими
16:24 Студенты разработали концепции развития мобильной связи в сельской местности
15:57 Подозреваемого в убийстве владельца парка развлечений в Красноуфимске отправили в СИЗО
15:23 Пикет против полигона с отходами в Дидинском лесу прошёл у резиденции свердловского губернатора
15:10 Бывшему лидеру азербайджанской диаспоры Шыхлински продлили меру пресечения
14:50 Из-за нарушения санитарных норм на Уралмаше приостановили работу пиццерии
13:53 В МВД и СК подтвердили задержание подозреваемого в убийстве в Красноуфимске
13:15 СМИ сообщают об убийстве владельца парка развлечений в Красноуфимске
12:56 В столице Урала пропала 16-летняя девочка
12:50 В Нижней Туре с экс-директора МУП «Мемориал» взыскали премии
Все новости Свердловской области
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
Все новости России и мира
13:39 В Екатеринбурге на год закроют движение по переулку Механическому
13:13 В Краснотурьинске суд запретил «СДЭК» разгружать отправления во дворе
12:50 СК завершил дело о массовом отравлении выпускников ВУЗа в Екатеринбурге
11:49 Ночью на Уралмаше сгорело кафе
11:25 В Асбесте похитившую ребёнка женщину в ковбойской шляпе отправили в психлечебницу
11:04 В Верхней Салде страхового агента обвиняют в хищениях средств и подделке полисов КАСКО
10:15 СМИ сообщают о бунте учеников 122-й школы в Екатеринбурге
10:03 Пьяный водитель устроил ДТП в Сысертском районе
08:58 В Нижнем Тагиле кларнетист через суд обязал Пенсионный фонд засчитать стаж музыканта
20:57 В Нижнем Тагиле почтили память погибших при исполнении служебного долга пожарных
20:14 Возле екатеринбургской школы водитель сбил женщину и ребёнка
19:55 АСИ и Авито запускают серию образовательных вебинаров для малого и среднего бизнеса
19:51 Пять миллионов получит экс-работник предприятия в Каменске-Уральском за профзаболевание
19:32 В Екатеринбурге стартует фестиваль дебютов «Одна шестая»
19:18 Специалисты МЧС России за сутки ликвидировали 18 свердловских пожаров
17:07 Похолодание ожидается в Свердловской области
16:29 Обгон «паровозиком» на свердловской трассе привел к ДТП с тремя пострадавшими
16:24 Студенты разработали концепции развития мобильной связи в сельской местности
15:57 Подозреваемого в убийстве владельца парка развлечений в Красноуфимске отправили в СИЗО
15:23 Пикет против полигона с отходами в Дидинском лесу прошёл у резиденции свердловского губернатора
15:10 Бывшему лидеру азербайджанской диаспоры Шыхлински продлили меру пресечения
14:50 Из-за нарушения санитарных норм на Уралмаше приостановили работу пиццерии
13:53 В МВД и СК подтвердили задержание подозреваемого в убийстве в Красноуфимске
13:15 СМИ сообщают об убийстве владельца парка развлечений в Красноуфимске
12:56 В столице Урала пропала 16-летняя девочка
12:50 В Нижней Туре с экс-директора МУП «Мемориал» взыскали премии
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK