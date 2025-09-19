Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле кларнетист через суд обязал Пенсионный фонд засчитать стаж музыканта
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле 45-летний кларнетист, получив отказ в досрочном выходе на пенсию, подал иск к Пенсионному фонду России. Суд встал на его сторону.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, поводом для спора стал период работы музыканта в оркестре парка имени Бондина в 1999-2000 годах. Пенсионный фонд не стал учитывать эти годы, сославшись на неполный пакет документов о заработной плате и графике работы.
В суде музыкант представил выписку из индивидуального лицевого счета и копии трудовой книжки. Однако ключевыми доказательствами стали показания свидетелей, подтвердивших факт участия кларнетиста в репетициях и концертах.
В итоге суд признал доводы музыканта обоснованными и постановил включить спорные периоды работы в его стаж.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
