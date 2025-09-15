В Нижнем Тагиле почтили память погибших при исполнении служебного долга пожарных

Алексей Анатольевич Сарафанов погиб 2 июня 2000 года при тушении пожара. Во время ликвидации возгорания в жилом доме произошёл взрыв ацетиленового баллона, в результате чего пожарный получил смертельные травмы.



Николай Васильевич Брехунцов и Владислав Владимирович Куцебина погибли 30 августа 1995 года. Во время тушения пожара в здании бывшей казармы воинской части произошло обрушение конструкций, которое унесло жизни двух огнеборцев.



Антон Геннадьевич Субботин погиб 12 августа 1995 года. Он до последнего момента пытался отключить электросистему, рискуя собственной жизнью.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В парке «Народный» Нижнего Тагила прошло памятное мероприятие, посвященное погибшим сотрудникам пожарно-спасательной службы. В их честь посадили новые деревца.В акции приняли участие действующие сотрудники 9-го пожарно-спасательного отряда, ветераны, кадеты, а также родственники погибших. В знак памяти были высажены деревья с именными табличками. Таким образом, каждое дерево станет живым напоминанием о тех, кто отдал свою жизнь ради спасения других.В парке появились четыре именные таблички. Вот, что рассказывают в МЧС РФ о героях, чьи имена можно увидеть на этих памятных знаках:Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.