Пять миллионов получит экс-работник предприятия в Каменске-Уральском за профзаболевание

Суд в Каменске-Уральском взыскал с акционерного общества «РУСАЛ Урал» 5 миллионов рублей в пользу бывшего сотрудника предприятия. Таков размер компенсации морального вреда для мужчины, получившего профессиональное заболевание.Как установил суд, мужчина трудился анодчиком на производстве алюминия в электролизном цеху. Из-за длительного воздействия вредных факторов он получил тяжелое профессиональное заболевание и утратил трудоспособность на 80%, что подтверждено медицинскими заключениями. По словам истца, он более двух лет проходит болезненные обследования и испытывает постоянные боли, что стало причиной значительных нравственных и физических страданий.Предприятие признало свою вину в создании небезопасных условий труда. Прокурор города Каменска-Уральского поддержал иск и заявил о необходимости удовлетворить требования работника. Суд согласился с доводами стороны обвинения и назначил выплату компенсации в полном объёме. АО «РУСАЛ Урал» пыталось оспорить это решение в Свердловском областном суде, однако апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения. Таким образом, решение суда первой инстанции вступило в законную силу. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.