Возрастное ограничение 18+
В Нижней Туре с экс-директора МУП «Мемориал» взыскали премии
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижней Туре с бывшего директора МУП «Мемориал» взыскали премии, которые он назначал сам себе. Общая сумма выплат составила почти полмиллиона рублей.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, с июля по ноябрь 2021 года он, не согласовав с учредителем — Комитетом по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) администрации Нижнетуринского округа, — издал несколько приказов о собственном премировании. Общая сумма премий составила 494 962 рубля (с учётом НДФЛ). Это выяснилось во время финансовой проверки, и в ноябре 2021 года он был уволен в связи с истечением срока трудового договора.
Однако прокуратуре не понравилось то, что уволенный директор никак не компенсировал ущерб. Ведомство обратилось с иском в городской суд с просьбой взыскать с бывшего руководителя 430 616 рублей в пользу бюджета округа. Суд это требование удовлетворил, также взыскав сумму госпошлины в размере 13 265 рублей.
Ответчик пытался обжаловать решение, утверждая, что получал эти премии на законном основании, но Свердловский областной суд с такой позицией не согласился и оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, с июля по ноябрь 2021 года он, не согласовав с учредителем — Комитетом по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) администрации Нижнетуринского округа, — издал несколько приказов о собственном премировании. Общая сумма премий составила 494 962 рубля (с учётом НДФЛ). Это выяснилось во время финансовой проверки, и в ноябре 2021 года он был уволен в связи с истечением срока трудового договора.
Однако прокуратуре не понравилось то, что уволенный директор никак не компенсировал ущерб. Ведомство обратилось с иском в городской суд с просьбой взыскать с бывшего руководителя 430 616 рублей в пользу бюджета округа. Суд это требование удовлетворил, также взыскав сумму госпошлины в размере 13 265 рублей.
Ответчик пытался обжаловать решение, утверждая, что получал эти премии на законном основании, но Свердловский областной суд с такой позицией не согласился и оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Жительница Режа согласилась помочь подруге и влезла в долги
19 сентября 2025
19 сентября 2025
Укусившей инспектора ДПС жительнице Кушвы назначили штраф
23 сентября 2025
23 сентября 2025