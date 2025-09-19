В Краснотурьинске пьяный скутерист расплатится за повреждённую иномарку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Краснотурьинский городской суд рассмотрел дело о ДТП, случившемся в июле этого года. Тогда во дворе на улице Попова пьяный водитель скутера не справился с управлением и врезался в припаркованную «Тойоту», нанеся иномарке значительные механические повреждения.В ходе дальнейших разбирательств выяснилось, что у нарушителя не было водительских прав и страховки. Проведённая экспертиза оценила размер материального ущерба более, чем в 226 с половиной тысяч рублей. Надеясь взыскать этот ущерб, владелица автомобиля обратилась в суд с иском к лихому «наезднику». К сумме ущерба она приплюсовала и судебные расходы в размере более 9 тысяч рублей.Краснотурьинский суд, изучив доказательства и заключение эксперта, признал требования обоснованными и постановил взыскать с ответчика в общей сложности почти 246 тысячи рублей. Вот только решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленный срок.