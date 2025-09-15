Поставщик медизделий «неосновательно обогатился» на больнице Новолялинского района

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Прокуратура Новолялинского района выявила нарушения при исполнении государственного контракта, заключённого между районной больницей и ООО «МТ Групп». Порядок удалось навести после нескольких судов.Прокурорская проверка показала, что в сентябре 2020 года больница и указанное общество с ограниченной ответственностью оформили договор на поставку медицинских изделий на сумму свыше 510 тысяч рублей. Оплата была произведена в полном объёме, однако поставщик получил средства по цене, не соответствующей наилучшему аукционному предложению, закреплённому в контракте. В результате образовалась переплата в размере более 327 тысяч рублей.В связи с этим выявленным фактом, районная прокуратура обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения, но суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований. После этого прокурор подал апелляцию.Сегодня стало известно, что семнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции и удовлетворил исковые требования. С ООО «МТ Групп» взыскано более 327 тысяч рублей переплаты и свыше 124 тысяч рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Судебное решение вступило в законную силу, — уточняют в облпрокуратуре.