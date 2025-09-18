Возрастное ограничение 18+
70 жителей Свердловской области присоединились к донорам костного мозга
Фото: телеграм-канал «Денис Паслер»
За последние несколько дней в Свердловской области сдали кровь для генетического анализа и вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга 70 человек. Половина из них – студенты областного медколледжа.
Об этом рассказал в своём телеграм-канале губернатор Денис Паслер, назвавший доноров героями.
Он также привёл в пример случай, когда в 2013 году девушка сдала кровь на HLA-типирование, а в 2021 году стала донором для человека с онкологией. Благодаря ей у пациента началась ремиссия.
Всего за последние несколько лет в Федеральный регистр доноров вступило более шести тысяч жителей региона. Из них стали донорами 17 человек.
«Современная технология трансплантации костного мозга и стволовых клеток позволяет давать надежду на выздоровление. Возможно, чей-то генотип совпадёт с генотипом страдающего от тяжёлых заболеваний человека, и ещё одна жизнь будет спасена»,
– написал губернатор.
