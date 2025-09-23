Возрастное ограничение 18+
Укусившей инспектора ДПС жительнице Кушвы назначили штраф
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Кушве городской суд оштрафовал местную жительницу Татьяну Шипицину, которая 2 мая 2025 года укусила сотрудника ДПС.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в тот день сотрудники ГИБДД остановили машину, в которой она ехала со своим мужем. Поскольку её супруг имел признаки опьянения, его пригласили в служебный автомобиль на освидетельствование и составление протокола, что не понравилось женщине. Она села к мужу на колени и порвала акт освидетельствования.
Действия женщины квалифицировали по части 1 статьи 318 УК РФ – «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».
По итогам рассмотрения материалов дела суд назначил ей штраф в размере 40 тысяч рублей, но с учётом времени, проведённого под стражей, заплатить придётся 37 тысяч. Также с неё взыскали судебные издержки. Приговор пока не вступил в законную силу.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в тот день сотрудники ГИБДД остановили машину, в которой она ехала со своим мужем. Поскольку её супруг имел признаки опьянения, его пригласили в служебный автомобиль на освидетельствование и составление протокола, что не понравилось женщине. Она села к мужу на колени и порвала акт освидетельствования.
«Кульминацией противоправных действий стало то, что, не справившись с эмоциями, Шипицина укусила за руку сотрудника ДПС, который пытался её остановить»,
– рассказали в пресс-службе.
Действия женщины квалифицировали по части 1 статьи 318 УК РФ – «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».
По итогам рассмотрения материалов дела суд назначил ей штраф в размере 40 тысяч рублей, но с учётом времени, проведённого под стражей, заплатить придётся 37 тысяч. Также с неё взыскали судебные издержки. Приговор пока не вступил в законную силу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Сотрудницу Верхнетуринского завода оштрафовали за мошенничество
17 сентября 2025
17 сентября 2025