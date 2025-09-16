Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургская больница организовала транспортировку ребёнка на гемодиализ
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге после замечания от прокуратуры детская больница организовала транспортировку для девочки с хронической почечной недостаточностью на гемодиализ.
Как рассказали в прокуратуре, девочка получает заместительную почечную терапию – программный гемодиализ три раза в неделю по четыре часа в ДГКБ №11, куда её возят родители, несмотря на то что ребёнок по закону имеет право на транспортировку к месту лечения и обратно.
В связи с этим главному врачу больницы было внесено представление с требованием взять на себя вопрос перевозки девочки, и по требованию надзорного ведомства медицинское учреждение организовало транспортировку.
