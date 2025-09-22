Возрастное ограничение 18+
Прокуратура Нижнего Тагила обязала Минимущества области законсервировать заброшенную больницу
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле после проверки министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области обязали законсервировать заброшенное здание Городской больницы №1.
Как рассказали в телеграм-канале региональной прокуратуры, проверка была инициирована по обращению местной жительницы, которая выразила обеспокоенность по поводу заброшенной больницы на улице Орджоникидзе, куда регулярно пробираются дети из-за незапертых дверей и разбитых окон. Поскольку здание находится в аварийном состоянии, находиться там опасно.
Было установлено, что здание площадью 6199,5 квадратных метров числится на балансе областного Минимущества и не используется для медицинских целей с 2008 года.
Установив собственника, прокуратура направила в Дзержинский районный суд исковое заявление с просьбой обязать министерство установить металлические решётки и другие барьеры, которые не позволят подросткам пробираться внутрь здания. Суд это требование удовлетворил, но ответчик не согласился с решением и подал на него апелляционную жалобу. Свердловский областной суд, ознакомившись с материалами дела, оставил жалобу без удовлетворения.
Законсервировать больницу региональное министерство имущество должно до 1 октября 2025 года.
