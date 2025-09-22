Возрастное ограничение 18+
На 100 тысяч оштрафовали банк в Екатеринбурге за частые звонки должнице
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге банк заплатил штраф в размере 100 тысяч рублей из-за частых звонков должнице.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, на банк пожаловалась местная жительница, рассказавшая, что ей за два месяца позвонили 168 раз, чтобы напомнить о долге. По закону банк может звонить должнику не более восьми раз в месяц.
Поскольку звонков было больше, банк привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Штраф банк уже выплатил.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, на банк пожаловалась местная жительница, рассказавшая, что ей за два месяца позвонили 168 раз, чтобы напомнить о долге. По закону банк может звонить должнику не более восьми раз в месяц.
Поскольку звонков было больше, банк привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Штраф банк уже выплатил.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Более 50 пассажиров шли под вагонами в Верх-Нейвинске, РЖД заплатит штраф 20 тысяч рублей
15 сентября 2025
15 сентября 2025