Четыре рейса из Екатеринбурга в Москву отменили в Кольцово

«Пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат стоимости билетов или переоформление билетов на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отменённого вылета. Переоформление происходит на рейсы, выполняемые по тому же маршруту и в том же классе обслуживания»,