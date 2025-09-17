Возрастное ограничение 18+
Четыре рейса из Екатеринбурга в Москву отменили в Кольцово
Фото: Юлия Кольтенберг
Компания «Аэрофлот» отменила четыре рейса из Екатеринбурга в Москву из-за атаки БПЛА.
Соответствующая информация появилась в онлайн-табло Кольцово. Так, два воздушных судна авиакомпании должны были вылететь в столицу в 05.10 и 08.20, но рейсы отменили. Также компания отказалась от вылетов в 13.55 и в 17.30.
Только один рейс по маршруту «Екатеринбург — Москва» с вылетом в 12.00 имеет статус задержан.
Пассажирам отменённых рейсов в «Аэрофлоте» предлагают вернуть деньги за билеты или переоформить их на другие даты.
«Пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат стоимости билетов или переоформление билетов на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отменённого вылета. Переоформление происходит на рейсы, выполняемые по тому же маршруту и в том же классе обслуживания»,
– сказали в компании.
